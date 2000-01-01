Сапогов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапогов Александр

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Место рождения

город Мончегорск

Дата рождения

1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Сапогов Владимир

Мать: не указана

город Мончегорск
Рождение ребёнка
2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сапогова Вероника

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Сапогова Вероника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапогова Вероника

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