Сапогов Александр
Место рождениягород Мончегорск
Дата рождения1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец: Сапогов Владимир
Мать: не указана
город Мончегорск
Рождение ребёнка
2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сапогова Вероника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Сапогова Вероника
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапогова Вероника