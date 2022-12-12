Луценко Митрофан Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луценко Митрофан Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

16.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1941

Дочь: Белецкая Алла Митрофановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
16.07.1944
погиб Первичное место захоронения: Украинская ССР, Волынская обл., Гороховский р-н, д. Верхостав, севернее, 100 м
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