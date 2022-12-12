Луценко Митрофан Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти16.07.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1941
Дочь: Белецкая Алла Митрофановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Калач, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
16.07.1944
погиб Первичное место захоронения: Украинская ССР, Волынская обл., Гороховский р-н, д. Верхостав, севернее, 100 м