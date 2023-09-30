Герасимов Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1882
Дочь: Герасимова Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
08.03.1894
Дочь: Герасимова Дарья Петрова
Мать ребёнка: Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Маркеева (Герасимова) Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Гликерия Иванова
Александровское, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно