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Герасимов Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1882

Дочь: Герасимова Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Гликерия Иванова

Рождение ребёнка
08.03.1894

Дочь: Герасимова Дарья Петрова

Мать ребёнка: Гликерия Иванова

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Маркеева (Герасимова) Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Гликерия Иванова

Александровское, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно

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