Демчук Demczuk Bazily
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демчук Demczuk Адам Васильевич
Мать ребёнка: Белецка Belecka Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белецка Belecka Анна
Рождение ребёнка
21.12.1883
Дочь: Демчук Demczuk Евдокия Eudokia Васильевна
Мать ребёнка: Белецка Belecka Анна
Год рождения 1879 ( по воспоминаниям Казимира Ваврушак) или 1883 ( по метрике)
Смерть
Неизвестно