Шохирева (Макарова) Елена Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохирева (Макарова) Елена Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1899 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохирев Николай Андрианович

Рождение ребёнка
После 1908

Сын: Струч (Шохирева) Марья Николаевна

Отец ребёнка: Шохирев Николай Андрианович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шохирев Андрей Николаевнич

Отец ребёнка: Шохирев Николай Андрианович

Смерть
Неизвестно

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