Шохирева (Макарова) Елена Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1908
Сын: Струч (Шохирева) Марья Николаевна
Отец ребёнка: Шохирев Николай Андрианович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шохирев Андрей Николаевнич
Отец ребёнка: Шохирев Николай Андрианович
Смерть
Неизвестно