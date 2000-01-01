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Альдинова Альвина Ольфатовна
Альдинова Альвина Ольфатовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1967
Пол
Женский
Отец
Альдинов Ольфат Горяевич
Мать
Капица Елена Антоновна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец:
Альдинов Ольфат Горяевич
Мать:
Капица Елена Антоновна
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