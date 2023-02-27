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Большакова Степанида Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Мамонт Василискович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Большаков Еким Мамонтович

Отец ребёнка: Большаков Мамонт Василискович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: (Большакова) Агафья Мамонтова

Отец ребёнка: Большаков Мамонт Василискович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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