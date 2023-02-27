Большакова Степанида Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Сын: Большаков Еким Мамонтович
Отец ребёнка: Большаков Мамонт Василискович
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: (Большакова) Агафья Мамонтова
Отец ребёнка: Большаков Мамонт Василискович
Смерть
Неизвестно