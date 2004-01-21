Старцева Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарцева Евгения Ивановна

Старцева Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1925

Дата смерти

21.01.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1956

Дочь: Литвиненко Людмила Кузьминична

Отец ребёнка: Старцев Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старцев Кузьма Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Кузьма Васильевич

Смерть
21.01.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close