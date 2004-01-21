Старцева Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1925
Дата смерти21.01.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1956
Дочь: Литвиненко Людмила Кузьминична
Отец ребёнка: Старцев Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старцев Кузьма Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.2004