Ильина Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Бракосочетание
06.11.1902
Биликтуй, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Поручители по жениху крестьяне Биликтуйского села Ф. Шипнягов и Александр Иванович Киселев по невесте крестьяне Биликтуйского села Симеон Ильин и Михаил Николаевич Чебаторев ГАИО фонд №50 опись №9 дел... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1903 ст.
Дочь: Шипнягова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.02.1916 ст.
Дочь: Шипнягова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Получила свидетельство в 22.05.1934
Смерть
Неизвестно