Ильина Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Ильин Александр Прокопьевич

Мать: Ильина (Куркутова) Асенефа Наумовна

Бракосочетание
06.11.1902

Муж: Шипнягов Василий Михайлович

Биликтуй, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Поручители по жениху крестьяне Биликтуйского села Ф. Шипнягов и Александр Иванович Киселев по невесте крестьяне Биликтуйского села Симеон Ильин и Михаил Николаевич Чебаторев ГАИО фонд №50 опись №9 дел... Показать все
Рождение ребёнка
14.09.1903 ст.

Дочь: Шипнягова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.02.1916 ст.

Дочь: Шипнягова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Получила свидетельство в 22.05.1934
Смерть
Неизвестно

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