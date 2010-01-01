Шаврова (Шаврова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1918
Дата смерти20.05.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шавров Порфирий Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шавров Порфирий Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шавров Валерий Порфирьевич
Отец ребёнка: Шавров Порфирий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1992