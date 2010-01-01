Шаврова (Шаврова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаврова (Шаврова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1918

Дата смерти

20.05.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавров Порфирий Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шавров Порфирий Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавров Валерий Порфирьевич

Отец ребёнка: Шавров Порфирий Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавров Порфирий Сидорович

Смерть
20.05.1992
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