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Александр Неофитов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Неофит Герасимов

Мать: Анна Васильева

Александр Неофитович (1773 — ?) Родился в семье дьячка села Балабанова Рыбинского уезда1 Неофита Герасимовича. С 1788 года служил дьячком в том же селе. Впоследствии — священник села Красного (на Волг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Макарова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Александров

Мать ребёнка: Аграфена Макарова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Константин Александров

Мать ребёнка: Аграфена Макарова

Рождение ребёнка
1807

Сын: Григорий Александров

Мать ребёнка: Аграфена Макарова

Смерть
Неизвестно

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