Александр Неофитов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Неофит Герасимов
Мать: Анна Васильева
Александр Неофитович (1773 — ?) Родился в семье дьячка села Балабанова Рыбинского уезда1 Неофита Герасимовича. С 1788 года служил дьячком в том же селе. Впоследствии — священник села Красного (на Волг... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Макарова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Александров
Мать ребёнка: Аграфена Макарова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Аграфена Макарова
Рождение ребёнка
1807
Сын: Григорий Александров
Мать ребёнка: Аграфена Макарова
Смерть
Неизвестно