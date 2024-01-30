Гусанина (Мартьянова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусанина (Мартьянова) Серафима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.06.1913

Дата смерти

26.03.1978

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1950 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1913

Отец: Мартьянов Роман

Мать: Мартьянова Екатерина

Рождение ребёнка
17.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусанин Василий

Марийская СССР, Горономайский р-он, д. Кортякова
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Гусанин Владимир

Отец ребёнка: Гусанин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусанин Василий

Смерть
26.03.1978
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