Гусанина (Мартьянова) Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.06.1913
Дата смерти26.03.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.06.1913
Отец: Мартьянов Роман
Мать: Мартьянова Екатерина
Рождение ребёнка
17.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусанин Василий
Марийская СССР, Горономайский р-он, д. Кортякова
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Гусанин Владимир
Отец ребёнка: Гусанин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусанин Василий
Смерть
26.03.1978