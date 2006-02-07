Носенко (Мещерякова) Дина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носенко (Мещерякова) Дина Николаевна

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Место рождения

Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область

Дата рождения

03.08.1928

Дата смерти

07.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928

Отец: Мещеряков Николай Ефимович

Мать: Мещерякова Клавдия Владимировна

Новая Шульба, Бородулихинский район, Абайская область
Бракосочетание
13.02.1958

Муж: Носенко Владимир Григорьевич

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Вступление в колхоз
1964
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Проживали в 1964 Семипалатинская обл., с. Георгиевка, ул. Николаева, 74 Техник-топограф; До 26.11.1964 г. стаж составлял 9 лет 10 месяцев 6 дней; 26.11.1964 лаборант химотдела, Жарминская ВБЛ; 01.07... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бердиева Галина Владимировна

Отец ребёнка: Носенко Владимир Григорьевич

Смерть
07.02.2006
Белово, Беловский, Кемеровская область
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