Носенко (Мещерякова) Дина Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1928
Дата смерти07.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928
Бракосочетание
13.02.1958
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Вступление в колхоз
1964
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Проживали в 1964 Семипалатинская обл., с. Георгиевка, ул. Николаева, 74 Техник-топограф; До 26.11.1964 г. стаж составлял 9 лет 10 месяцев 6 дней; 26.11.1964 лаборант химотдела, Жарминская ВБЛ; 01.07... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бердиева Галина Владимировна
Отец ребёнка: Носенко Владимир Григорьевич
Смерть
07.02.2006
Белово, Беловский, Кемеровская область