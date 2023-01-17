Павлова (Губанкова) Анна Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Губанкова) Анна Елисеевна

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Место рождения

Октябрьское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

13.05.1885

Дата смерти

05.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1885

Отец: Губанков Елисей ВАсильевич

Мать: не указана

Октябрьское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1926

Дочь: Хапкова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Павлов Михаил Васильевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1926

Дочь: Хапкова Анна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Михаил Васильевич

Смерть
05.02.1950
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