Павлова (Губанкова) Анна Елисеевна
Место рождения
Дата рождения13.05.1885
Дата смерти05.02.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1885
Отец: Губанков Елисей ВАсильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1926
Дочь: Хапкова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Павлов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1926
Дочь: Хапкова Анна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1950