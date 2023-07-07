Каменева (Рудоквас) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменева (Рудоквас) Лидия

Каменева (Рудоквас) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудоквас Семён

Мать: Рудоквас Александра

Рождение ребёнка
Около 15.11.1978

Дочь: Туренко Елена

Отец ребёнка: Каменев Николай

Гулькевичский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменев Сергей

Отец ребёнка: Каменев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменев Николай

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close