Каменева (Рудоквас) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудоквас Семён
Мать: Рудоквас Александра
Рождение ребёнка
Около 15.11.1978
Дочь: Туренко Елена
Отец ребёнка: Каменев Николай
Гулькевичский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменев Сергей
Отец ребёнка: Каменев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каменев Николай