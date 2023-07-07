Фаяршина Сарига Хатыпзяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаяршин Фаязетдин Асхатович
Отец ребёнка: Фаяршин Асхат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касимова Даниля Асхатовна
Отец ребёнка: Фаяршин Асхат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фаяршин Асхат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаяршин Асхат
Смерть
Неизвестно