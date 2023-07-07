Фаяршина Сарига Хатыпзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаяршина Сарига Хатыпзяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Хатыпзян Усманович

Мать: Усманова Фагиля Нигаматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаяршин Фаязетдин Асхатович

Отец ребёнка: Фаяршин Асхат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касимова Даниля Асхатовна

Отец ребёнка: Фаяршин Асхат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаяршин Нияз Асхатович

Отец ребёнка: Фаяршин Асхат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаяршин Асхат

Смерть
Неизвестно
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