Григорченкова (Алексеева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.04.1954
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1954
Рождение ребёнка
20.03.1972
Дочь: Рыжкова (Григорченкова) Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Григорченков Геннадий Иванович
Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
23.03.1972
Рождение ребёнка
01.12.1979
Сын: Григорченков Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Григорченков Геннадий Иванович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область