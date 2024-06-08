Григорченкова (Алексеева) Татьяна Васильевна 10.04.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорченкова (Алексеева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Ершовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

10.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1954

Отец: Алексеев Василий Иванович

Мать: Алексеева Раиса Михайловна

Ершовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
20.03.1972

Дочь: Рыжкова (Григорченкова) Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Григорченков Геннадий Иванович

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
23.03.1972

Муж: Григорченков Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1979

Сын: Григорченков Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Григорченков Геннадий Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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