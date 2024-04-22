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Кузнецов Павел Ливерьевич

Место рождения

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Лаврентий Яковлевич

Мать: не указана

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Лариса Павловна

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Александр Павлович

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кузнецов Николай Павлович

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Изюмова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Кузнецов Иван Павлович

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
После 1885

Дочь: Кузнецова Фаина Павловна

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Алексеевна

Смерть
После 1915
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