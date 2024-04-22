Кузнецов Павел Ливерьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Лаврентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Лариса Павловна
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Александр Павлович
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кузнецов Николай Павлович
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Изюмова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
После 1885
Дочь: Кузнецова Фаина Павловна
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Алексеевна
Смерть
После 1915