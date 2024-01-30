Кренкоев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1923
Рождение ребёнка
19.08.1952
Дочь: Левицкая Нина Николаевна
Мать ребёнка: Кренкоева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кренкоев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Кренкоева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кренкоева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гацура Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кренкоева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кренкоева Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно