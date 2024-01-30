Кренкоев Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кренкоев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1923

Отец: Кренкоев Василий Степанович

Мать: Кренкоева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1952

Дочь: Левицкая Нина Николаевна

Мать ребёнка: Кренкоева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кренкоев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Кренкоева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кренкоева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гацура Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кренкоева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кренкоев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кренкоева Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кренкоева Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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