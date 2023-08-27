Пикун (Колесникова) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1973
Рождение ребёнка
25.04.1999
Дочь: Пикун Мария Романовна
Отец ребёнка: Пикун Роман Витальевич
Рождение ребёнка
09.05.2001
Дочь: Пикун Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Пикун Роман Витальевич
Рождение ребёнка
03.09.2012
Дочь: Пикун Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Пикун Роман Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно