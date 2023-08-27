Пикун (Колесникова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикун (Колесникова) Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1973

Отец: Колесников Виктор Иванович

Мать: Колесникова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
25.04.1999

Дочь: Пикун Мария Романовна

Отец ребёнка: Пикун Роман Витальевич

Рождение ребёнка
09.05.2001

Дочь: Пикун Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Пикун Роман Витальевич

Рождение ребёнка
03.09.2012

Дочь: Пикун Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Пикун Роман Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикун Роман Витальевич

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