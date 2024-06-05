Макеева Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макеев Борис
Мать: Обухова Нина Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добрынин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.05.1980
Дочь: Добрынина Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно