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Шиков Михаил Андреевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
23.05.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 23.05.1911 Апухлицы Михаил Иванович Феоктистов Апухлицы отец крестьянин Иван Яковлевич Феоктистов Апухлицы мать крестьянс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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