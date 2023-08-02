Пахомов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1965
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1989
Дочь: Юнусова Эльмина Сергеевна
Мать ребёнка: Пахомова Римма Гильмитдиновна
Рождение ребёнка
26.04.1994
Дочь: Шеповалова Алена Сергеевна
Мать ребёнка: Пахомова Римма Гильмитдиновна
Рождение ребёнка
10.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пахомова Римма Гильмитдиновна
Бракосочетание
Неизвестно