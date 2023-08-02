Пахомов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1965

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1989

Дочь: Юнусова Эльмина Сергеевна

Мать ребёнка: Пахомова Римма Гильмитдиновна

Рождение ребёнка
26.04.1994

Дочь: Шеповалова Алена Сергеевна

Мать ребёнка: Пахомова Римма Гильмитдиновна

Рождение ребёнка
10.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пахомова Римма Гильмитдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахомова Римма Гильмитдиновна

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