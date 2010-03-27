Герасимов Петр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1935
Дата смерти27.03.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.?
Дочь: Герасимова Александра Петровна
Мать ребёнка: Герасимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.?
Мать ребёнка: Герасимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Герасимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Зоя Петровна
Мать ребёнка: Герасимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Герасимова Нина Ивановна
Смерть
27.03.2010