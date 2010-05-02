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Колмогорова Софья Александровна
Колмогорова Софья Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.05.2010
Пол
Женский
Отец
Колмогоров Александр Николаевич
1981 г.р.
Мать
Колмогорова Татьяна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.2010
Отец:
Колмогоров Александр Николаевич
Мать:
Колмогорова Татьяна
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