Сидоренко Афанасий Маркович
Место рождения
Дата рождения01.07.1909
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1909
Отец: Сидоренко Марко
Мать: Сидоренко Анастасия
Рождение ребёнка
25.12.1936
Дочь: Зорина Валентина Афанасьевна
Мать ребёнка: Сидоренко Галина (Анна) Прокофьевна
с.Якивцы, Миргородского района, Полтавской области, Украина, Украина
Рождение ребёнка
18.03.1946
Дочь: Костюнина Алла Афанасьевна
Мать ребёнка: Сидоренко Галина (Анна) Прокофьевна
Место жительства
1947
Гродеково-2, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Сразу(?) после освобождения с.Ярмаки от немцев постарался увезти семью от войны подальше. Хотя возможна и депортация Примерно в 1945
Место жительства
С ?.04.1971 по 1972
дом выбирали Юрий Гаврилович и Валентина Афанасьевна, купили, дождались приезда и сразу сами перебрались в с.Кочубеевка Адрес в Полтаве: Нижнемлинская 11/39 Муж Аллы приехал с Дальнего Востока чуть по... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
столяр
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кибинцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
есть подозрение, что ВА приезжала в Полтаву с сыном Олегом, чтоб утрясать дела по наследству с сестрой весной 1972 года (по воспоминаниям Олега)