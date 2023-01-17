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Сидоренко Афанасий Маркович

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Место рождения

Ярмаки, Полтавська область

Дата рождения

01.07.1909

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1909

Отец: Сидоренко Марко

Мать: Сидоренко Анастасия

Ярмаки, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.12.1936

Дочь: Зорина Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Сидоренко Галина (Анна) Прокофьевна

с.Якивцы, Миргородского района, Полтавской области, Украина, Украина
Рождение ребёнка
18.03.1946

Дочь: Костюнина Алла Афанасьевна

Мать ребёнка: Сидоренко Галина (Анна) Прокофьевна

Место жительства
1947
Гродеково-2, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Сразу(?) после освобождения с.Ярмаки от немцев постарался увезти семью от войны подальше. Хотя возможна и депортация Примерно в 1945
Место жительства
С ?.04.1971 по 1972
Полтава, Полтавська область
дом выбирали Юрий Гаврилович и Валентина Афанасьевна, купили, дождались приезда и сразу сами перебрались в с.Кочубеевка Адрес в Полтаве: Нижнемлинская 11/39 Муж Аллы приехал с Дальнего Востока чуть по... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
столяр
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Полтавська область
Место жительства
Неизвестно
Кибинцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоренко Галина (Анна) Прокофьевна

Смерть
1972
Полтава, Полтавська область
есть подозрение, что ВА приезжала в Полтаву с сыном Олегом, чтоб утрясать дела по наследству с сестрой весной 1972 года (по воспоминаниям Олега)
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