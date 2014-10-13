Ляпина (Кузнецова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпина (Кузнецова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1985

Отец: Кузнецов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.2014

Дочь: Ляпина Алиса Ивановна

Отец ребёнка: Ляпин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.10.2017

Дочь: Ляпина Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Ляпин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпин Иван Дмитриевич

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