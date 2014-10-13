Ляпина (Кузнецова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1985
Отец: Кузнецов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.2014
Дочь: Ляпина Алиса Ивановна
Отец ребёнка: Ляпин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.10.2017
Дочь: Ляпина Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Ляпин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно