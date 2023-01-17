Пересунько Григорий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересунько Григорий Сидорович

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

1915

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1944
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