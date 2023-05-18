Тойдорова Ирина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Тойдоров Никита Васильев
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Тойдорова) Анна Никитина
Отец ребёнка: Тойдоров Никита Васильев
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Тойдорова) Апросинья Никитина
Отец ребёнка: Тойдоров Никита Васильев
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Тойдорова) Матрёна Никитина
Отец ребёнка: Тойдоров Никита Васильев
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Тойдоров Никита Васильев
Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно