Тойдорова Ирина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТойдорова Ирина Егорова

Тойдорова Ирина Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тойдоров Никита Васильев

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Тойдоров Ефим Никитин

Отец ребёнка: Тойдоров Никита Васильев

Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Тойдорова) Анна Никитина

Отец ребёнка: Тойдоров Никита Васильев

Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Тойдорова) Апросинья Никитина

Отец ребёнка: Тойдоров Никита Васильев

Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Тойдорова) Матрёна Никитина

Отец ребёнка: Тойдоров Никита Васильев

Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Тойдоров Степан Никитин

Отец ребёнка: Тойдоров Никита Васильев

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.