Зелинский Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелинский Михаил Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1983

Сын: Зелинский Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Жукова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1986

Дочь: Зелинская Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Жукова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Людмила Ивановна

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