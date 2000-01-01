Зелинский Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1983
Сын: Зелинский Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Жукова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1986
Дочь: Зелинская Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Людмила Ивановна