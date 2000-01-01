Мельникова (Мельникова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Мельникова) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1768 и 1769

Дата смерти

16.12.1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мельников Памфил Дементьевич

Отец ребёнка: Мельников Дометий Семёнович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.12.1804
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
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