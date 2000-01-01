Мельникова (Мельникова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1768 и 1769
Дата смерти16.12.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мельников Памфил Дементьевич
Отец ребёнка: Мельников Дометий Семёнович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.12.1804
Тарасово, Удмуртская Республика Россия