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Каблучий Владимир Степанович
Каблучий Владимир Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.1953
Пол
Мужской
Отец
Каблучий Степан Васильевич
1928 г.р.
Мать
Строкова Фаина Павловна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1953
Отец:
Каблучий Степан Васильевич
Мать:
Строкова Фаина Павловна
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