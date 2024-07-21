Кайнова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Кайнова Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Кайнов Василий Данилович
Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно