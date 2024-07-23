Danzke / Dsncka / Dancke / Danckis Krisch Schmitt / Krišs — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDanzke / Dsncka / Dancke / Danckis Krisch Schmitt / Krišs

Danzke / Dsncka / Dancke / Danckis Krisch Schmitt / Krišs

avatar

Место рождения

Kaķenieki, Annenieki Parish, Latvia

Дата рождения

?.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Kaķenieki, Annenieki Parish, Latvia
Рождение ребёнка
20.01.1878

Сын: Danzke / Dancke / Danckis Johann Žanis Ernst / Jahnns / Jānis

Мать ребёнка: Dancke Juhle

Saldus, Saldus novads, Latvia
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.