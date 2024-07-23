Danzke / Dsncka / Dancke / Danckis Krisch Schmitt / Krišs
Место рожденияKaķenieki, Annenieki Parish, Latvia
Дата рождения?.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
?.01.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Kaķenieki, Annenieki Parish, Latvia
Рождение ребёнка
20.01.1878
Сын: Danzke / Dancke / Danckis Johann Žanis Ernst / Jahnns / Jānis
Мать ребёнка: Dancke Juhle
Saldus, Saldus novads, Latvia
Смерть
Неизвестно