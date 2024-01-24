Зайцев Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1922
Дата смерти07.01.1956
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1922
Рождение ребёнка
07.07.1948
Сын: Зайцев Александр Борисович
Мать ребёнка: Зайцева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
28.02.1950
Мать ребёнка: Зайцева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
07.12.1954
Дочь: Егикян Нина Борисовна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Михайловна
Смерть
07.01.1956