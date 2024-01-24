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Зайцев Борис Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1922

Дата смерти

07.01.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1922

Отец: Зайцев Василий Герасимович

Мать: Зайцева Прасковья Гаврииловна

Рождение ребёнка
07.07.1948

Сын: Зайцев Александр Борисович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
28.02.1950

Сын: Зайцев Михаил Борисович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
07.12.1954

Дочь: Егикян Нина Борисовна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Михайловна

Смерть
07.01.1956
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