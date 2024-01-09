Кваченкова (Лупкина) Анфиса Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
19.08.1889 ст.
Сын: Кваченков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кваченков Василий Акимов
Запись №223 Астраханский мещанин Василий Акимов Кваченков и законная жена его Анфиса Константинова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кваченков Василий Акимов
Запись №33 Астраханский мещанин Василий Акимов Кваченко и законная жена его Анфиса Константинова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
04.01.1895 ст.
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кваченков Василий Акимов
Запись №10 Астраханский мещанин Василий Акимов Кваченков и законная его жена Анфиса Константинова; оба православные
Рождение ребёнка
12.06.1899 ст.
Сын: Кваченков Петр Васильевич
Отец ребёнка: Кваченков Василий Акимов
Запись №198 Астраханский мещанин Василий Акимов Кваченков и законная жена его Анфиса Константинова; оба православные
Место жительства
1900 ст.
Рождение ребёнка
20.03.1903 ст.
Дочь: Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Кваченков Василий Акимов
Запись №67 Астраханский мещанин Василий Иоакимов Кваченков и законная жена его Анфиса Константинова; оба православные
Рождение ребёнка
09.05.1907 ст.
Сын: Кваченков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кваченков Василий Акимов
Запись №106 Астраханский мещанин Василий Иоакимов Кваченко и законная жена его Анфиса Константинова; оба православные
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно