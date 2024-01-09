Кваченкова (Лупкина) Анфиса Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Лупкина) Анфиса Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1889 ст.

Сын: Кваченков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кваченков Василий Акимов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Запись №223 Астраханский мещанин Василий Акимов Кваченков и законная жена его Анфиса Константинова; оба православного исповедания
Рождение ребёнка
09.02.1892 ст.

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кваченков Василий Акимов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Запись №33 Астраханский мещанин Василий Акимов Кваченко и законная жена его Анфиса Константинова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
04.01.1895 ст.

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Кваченков Василий Акимов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №10 Астраханский мещанин Василий Акимов Кваченков и законная его жена Анфиса Константинова; оба православные
Рождение ребёнка
12.06.1899 ст.

Сын: Кваченков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кваченков Василий Акимов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №198 Астраханский мещанин Василий Акимов Кваченков и законная жена его Анфиса Константинова; оба православные
Место жительства
1900 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.03.1903 ст.

Дочь: Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Кваченков Василий Акимов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Запись №67 Астраханский мещанин Василий Иоакимов Кваченков и законная жена его Анфиса Константинова; оба православные
Рождение ребёнка
09.05.1907 ст.

Сын: Кваченков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кваченков Василий Акимов

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Запись №106 Астраханский мещанин Василий Иоакимов Кваченко и законная жена его Анфиса Константинова; оба православные
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кваченков Василий Акимов

Смерть
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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