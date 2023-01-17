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Кошкин Филимон Кондратьевич

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кошкин Кондратий Антипович

Мать: Кошкина Наталья Никифоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Катерина Филимоновна

Мать ребёнка: Кошкина Прасковья

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кошкин Максим Филимонович

Мать ребёнка: Кошкина Прасковья

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ольга Филимоновна

Мать ребёнка: Кошкина Прасковья

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кошкин Терентий Филимонович

Мать ребёнка: Кошкина Прасковья

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Прасковья

Смерть
Неизвестно
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