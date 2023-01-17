Кошкин Филимон Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Катерина Филимоновна
Мать ребёнка: Кошкина Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кошкин Максим Филимонович
Мать ребёнка: Кошкина Прасковья
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ольга Филимоновна
Мать ребёнка: Кошкина Прасковья
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кошкин Терентий Филимонович
Мать ребёнка: Кошкина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Прасковья
Смерть
Неизвестно