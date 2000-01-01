Горячевский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Манефа Ивановна
Мать ребёнка: Горячевская Агния Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1907
Сын: Горячевский Иван Иванович
Мать ребёнка: Горячевская Агния Ивановна
Рождение ребёнка
22.08.1912
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Горячевская Агния Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1919
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Горячевская Агния Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павла Ивановна
Мать ребёнка: Горячевская Агния Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно