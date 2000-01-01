Горячевский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячевский Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Манефа Ивановна

Мать ребёнка: Горячевская Агния Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1907

Сын: Горячевский Иван Иванович

Мать ребёнка: Горячевская Агния Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1912

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Горячевская Агния Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1919

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Горячевская Агния Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павла Ивановна

Мать ребёнка: Горячевская Агния Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячевская Агния Ивановна

Смерть
Неизвестно
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