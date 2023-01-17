Смирнов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения05.10.1917
Дата смерти08.07.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917
Место жительства
По 1939
Место жительства
С 1945 по 1957
Черноморский флот
Место жительства
По 1959
Место жительства
С 1969
Тихоокеанский флот
Смерть
08.07.1992
Место жительства
По 1992