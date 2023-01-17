Смирнов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай Иванович

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Место рождения

Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.10.1917

Дата смерти

08.07.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1917
Рубцово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945 по 1957
Черноморский флот
Место жительства
По 1959
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1969
Тихоокеанский флот
Смерть
08.07.1992
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1992
Москва, город федерального значения Москва
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