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Галкин Александр Иоаннов
Галкин Александр Иоаннов
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Место рождения
Долгая
, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Долгая
, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
30.01.1914 ст.
Глазуново
, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник у Герасимова Николая Иоаннова
Смерть
Неизвестно
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