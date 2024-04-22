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Галкин Александр Иоаннов

Место рождения

Долгая, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгая, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
30.01.1914 ст.
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник у Герасимова Николая Иоаннова
Смерть
Неизвестно
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