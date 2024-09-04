Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Авдотья Сергеевна
ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин ГАРО ф 129 оп 7 д 99 Ревизская Сказка Спасский уезд Задубровье Щекин 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Петровна
Рождение ребёнка
24.01.1813 ст.
Дочь: Ксения Емельяновна
Мать ребёнка: Домна Петровна
ГАРО Ф 627 оп 254 д 35 МК Спасского уезда 1813 Задубровье
Рождение ребёнка
10.04.1815 ст.
Сын: Терентий Емельянович
Мать ребёнка: Домна Петровна
ГАРО Ф 627 оп 254 д 37 МК Спасского уезда 1815 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
11.01.1818 ст.
Сын: Петр Емельянович
Мать ребёнка: Домна Петровна
ГАРО ф 627 оп 254 д 40 МК Спасского уезда 1818 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
02.05.1823 ст.
Сын: Афанасий Емельянович
Мать ребёнка: Домна Петровна
ГАРО ф 627 оп 254 д 45 МК Спасского уезда 1823 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
19.04.1827 ст.
Дочь: Александра Емельяновна
Мать ребёнка: Домна Петровна
ГАРО ф 627 оп 254 д 49 МК Спасского уезда 1827 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Смерть
Неизвестно