Улита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Ивановна

Место рождения

д. Кляри, Свияжский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745

Сын: Архип Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврила Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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