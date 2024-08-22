Улита Ивановна
Место рожденияд. Кляри, Свияжский уезд, Казанская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Архип Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврила Афанасьевич
Смерть
Неизвестно