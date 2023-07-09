Романченко (Петунина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романченко (Петунина) Анна Григорьевна

Место рождения

С. Павёнок, Верх-пайвенская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния

Дата рождения

03.02.1917

Дата смерти

15.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1917

Отец: Петунин Григорий Семенович

Мать: Петунина Дарья Ивановна

С. Павёнок, Верх-пайвенская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния
В св-ве указано место рождения: Западно-Сибирский край, Баевский район, сел. Павёнок. Но родилась в 1917г, а Зап-Сиб край был сформирован в 1930г. То есть свидетельство получено в промежутке 1930-1937... Показать все
Бракосочетание
24.01.1938

Муж: Романченко Петр Васильевич

Западно-Сибирский край г. Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
06.01.1939

Дочь: Кривобокова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Романченко Петр Васильевич

Рождение ребёнка
02.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романченко Петр Васильевич

Рождение ребёнка
12.07.1951

Сын: Романченко Павел Петрович

Отец ребёнка: Романченко Петр Васильевич

Смерть
15.07.1980
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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