Романченко (Петунина) Анна Григорьевна
Место рожденияС. Павёнок, Верх-пайвенская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния
Дата рождения03.02.1917
Дата смерти15.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1917
С. Павёнок, Верх-пайвенская волость, Барнаульский уезд, Томская губерния
В св-ве указано место рождения: Западно-Сибирский край, Баевский район, сел. Павёнок. Но родилась в 1917г, а Зап-Сиб край был сформирован в 1930г. То есть свидетельство получено в промежутке 1930-1937... Показать все
Бракосочетание
24.01.1938
Западно-Сибирский край г. Сталинск (Новокузнецк)
Рождение ребёнка
06.01.1939
Дочь: Кривобокова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Романченко Петр Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романченко Петр Васильевич
Рождение ребёнка
12.07.1951
Сын: Романченко Павел Петрович
Отец ребёнка: Романченко Петр Васильевич
Смерть
15.07.1980
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область