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Пронченко Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Пронченко Афанасий

Мать: не указана

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1935

Жена: Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
31.01.1940

Сын: Пронченко Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна

Новолеушковская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
?.10.1941
ЦАМО РФ , Ф - 33-694468-32
Военная награда
18.03.1945
ЦАМО РФ , Ф - 33-687572-2743
Смерть
Неизвестно

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