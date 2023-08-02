Пронченко Дмитрий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: Пронченко Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1935
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
31.01.1940
Сын: Пронченко Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пронченко (Карая) Евдокия Филипповна
Военная служба
?.10.1941
ЦАМО РФ , Ф - 33-694468-32
Военная награда
18.03.1945
ЦАМО РФ , Ф - 33-687572-2743
Смерть
Неизвестно