Кондрацкая (Мисевич) Софья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Мисевич Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
1897
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Кондрацкая Антонина Онуфриевна
Отец ребёнка: Кондрацкий Онуфрий Степанович
Рождение ребёнка
01.01.1900
Сын: Кондрацкий Василий Онуфриевич
Отец ребёнка: Кондрацкий Онуфрий Степанович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кондрацкий Александр Онуфриевич
Отец ребёнка: Кондрацкий Онуфрий Степанович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кондрацкая Наталия Онуфриевна
Отец ребёнка: Кондрацкий Онуфрий Степанович
Смерть
1984
Киев, Украинская ССР