Кондрацкая (Мисевич) Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрацкая (Мисевич) Софья Фёдоровна

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Место рождения

Лезнево, Пашковецкая волость, Проскуровский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Мисевич Фёдор

Мать: не указана

Лезнево, Пашковецкая волость, Проскуровский уезд
Бракосочетание
1897

Муж: Кондрацкий Онуфрий Степанович

Карповцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кондрацкая Антонина Онуфриевна

Отец ребёнка: Кондрацкий Онуфрий Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1900

Сын: Кондрацкий Василий Онуфриевич

Отец ребёнка: Кондрацкий Онуфрий Степанович

Карповцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Кондрацкий Александр Онуфриевич

Отец ребёнка: Кондрацкий Онуфрий Степанович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Кондрацкая Наталия Онуфриевна

Отец ребёнка: Кондрацкий Онуфрий Степанович

Смерть
1984
Киев, Украинская ССР

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