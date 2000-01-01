Литвина ’Меньшикова’ Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1978
Сын: Литвин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Литвин Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оляя Оля
Отец ребёнка: Литвин Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвина Оля
Отец ребёнка: Литвин Николай Константинович