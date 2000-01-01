Литвина ’Меньшикова’ Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина ’Меньшикова’ Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1978

Сын: Литвин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Литвин Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оляя Оля

Отец ребёнка: Литвин Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвина Оля

Отец ребёнка: Литвин Николай Константинович

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