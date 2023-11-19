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Новиков Андрей Алексеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1957

Отец: Новиков Алексей

Мать: Новикова Матрена Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
01.12.1978

Жена: Новикова (Кудрявцева) Надежда Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.10.1980

Дочь: Меркулова (Новикова) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Новикова (Кудрявцева) Надежда Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1985

Дочь: Миловацкая (Новикова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Новикова (Кудрявцева) Надежда Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
20.09.2003
Дютьково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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