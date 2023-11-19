Новиков Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1957
Отец: Новиков Алексей
Бракосочетание
01.12.1978
Рождение ребёнка
20.10.1980
Дочь: Меркулова (Новикова) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Новикова (Кудрявцева) Надежда Борисовна
Рождение ребёнка
17.04.1985
Дочь: Миловацкая (Новикова) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Новикова (Кудрявцева) Надежда Борисовна
Крещение
20.09.2003
Дютьково, Одинцовский муниципальный район, Московская область