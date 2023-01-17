Медведев Лукьян Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Лукьян Алексеев

Медведев Лукьян Алексеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: Медведев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Захарова Евдокия Лукьянова

Мать ребёнка: Медведева Акилина Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Глухина Марфа Лукьянова

Мать ребёнка: Медведева Акилина Петрова

Рождение ребёнка
06.08.1816

Сын: Медведев Максим Лукьянов

Мать ребёнка: Медведева Акилина Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Акилина Петрова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close