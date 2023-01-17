Медведев Лукьян Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777
Отец: Медведев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Захарова Евдокия Лукьянова
Мать ребёнка: Медведева Акилина Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Глухина Марфа Лукьянова
Мать ребёнка: Медведева Акилина Петрова
Рождение ребёнка
06.08.1816
Мать ребёнка: Медведева Акилина Петрова
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно