Самарина (Сударичева) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамарина (Сударичева) Екатерина Александровна

Самарина (Сударичева) Екатерина Александровна

Место рождения

Дроздово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Сударичев Александр

Мать: Сударичева Евгения Васильевна

Дроздово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.09.1905

Муж: Самарин Николай Николаевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Самарина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Самарин Николай Николаевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Самарина Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Самарин Николай Николаевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1916 ст.

Сын: Самарин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Самарин Николай Николаевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1919

Дочь: Самарина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Самарин Николай Николаевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.