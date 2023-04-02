Самарина (Сударичева) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Сударичев Александр
Бракосочетание
11.09.1905
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Самарина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Самарин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Самарина Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Самарин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
11.04.1916 ст.
Сын: Самарин Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Самарин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.1919
Дочь: Самарина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Самарин Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно