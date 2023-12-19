Марилова (Шабалина) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марилова (Шабалина) Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1934

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1934

Отец: Шабалин Александр Васильевич

Мать: Шабалина (Конева) Лидия Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марилов Николай Данилович

Рождение ребёнка
22.01.1959

Сын: Марилов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Марилов Николай Данилович

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.05.1963

Сын: Марилов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Марилов Николай Данилович

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