Марилова (Шабалина) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1959
Сын: Марилов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Марилов Николай Данилович
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.05.1963
Сын: Марилов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Марилов Николай Данилович